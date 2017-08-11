Дима Билан сегодня, 11.08.2017: последние новости о состоянии здоровья сейчас





Популярный певец Дима Билан чувствует себя нормально. О тех сложностях, которые транслировались недавно в информационном пространстве, до сих пор говорят его поклонники, так как им небезразлично состояние здоровья Димы.Откровенное заявление об ухудшении своего здоровья Билан сделал на странице личного блога в интернете. Он поразил фанатов сообщением о том, что вскоре ему предстоит пройти через операцию на спине. Артист объяснил, что на ней имеются грыжи, которые не дают нормально жить и работать. В частности, певец уточнил, что время от времени он испытывает сильные боли.Но в наибольшей степени поклонники исполнителя удивились внешним переменам, когда Билан предстал перед окружающими совершенно лысым. Заговорили об онкологии, которую якобы Дима тщательно скрывает. Впрочем, данная версия не нашла подтверждения. Вскоре продюсер Яна Рудковская заметила, что обриться наголо Билан был вынужден из-за нового проекта, детали которого пока не раскрываются.На сегодняшний день он чувствует себя хорошо, а некоторые трудности ему доставляет гастрит, который он в свое время схлопотал из-за невозможности нормировано питаться в виду большой загруженности, особенно в гастрольные периоды.Судя по свежим данным из блога артиста, он полон сил и решительности. Несмотря на летнюю пору, Дима Билан много времени уделяет любимой работе и строит грандиозные планы.

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