Авторизация
 
  • 13:30 – Алексей Купин не верит в дружбу Маши Кохно 
  • 13:29 – Оладьи на кефире: рецепт простых оладушек для дома 
  • 13:27 – Дима Билан сегодня, 11.08.2017: последние новости о состоянии здоровья сейчас 
  • 13:26 – Салат "Мимоза": рецепт простого и вкусного салата из СССР 


Сериал "Королева игры", чем закончился, сколько серий: почему в России не показали полностью


Сериал "Королева игры", чем закончился, сколько серий: почему в России не показали полностью
Не так давно на Первом канале началась демонстрация сериала "Королева игры", который был снят еще в 2014 году, но показ его начался только сейчас. Картина очень быстро пришлась по душе телезрителям, так как сюжетная линия оказалась невероятно интересной.

Сколько серий в сериале «Королева игры»? Этот вопрос сейчас широко интересует огромную аудиторию из числа телезрителей. Всего в сериале 28 серий. Но на «Первом канале» сообщили, что будет показ 32 серий. Многие решили, что было снято продолжение сериала. Но нет. Все дело в том, что будет показана расширенная версия сериала, в которой как раз 32 серии.

На текущий момент можно констатировать, что второго сезона «Королевы игры» не будет, хотя зрители так его ждали. Все дело в том, что первый сезон закончился очень печально.

Завязка сериала происходит двадцать лет назад, именно тогда отец Анны, на заре развития своего бизнеса, обманным путем отобрал гостиницу у отца Сергея, тем самым лишив его бизнеса и оставив всю его семью без средств существования, а самого отца лишил смысла всей его жизни. Сергею на тот момент было всего лишь семь лет, но он на всю жизнь запомнил это ужасное событие и в течении всей своей жизни вынашивал только одну мечту: отомстить обидчику своего отца, лишив его смысла жизни.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264925-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.1500
-0.33%
81.2927
-0.04%
1.1489
-0.76%
0.2076
-0.43%