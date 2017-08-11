Сериал "Королева игры", чем закончился, сколько серий: почему в России не показали полностью





Не так давно на Первом канале началась демонстрация сериала "Королева игры", который был снят еще в 2014 году, но показ его начался только сейчас. Картина очень быстро пришлась по душе телезрителям, так как сюжетная линия оказалась невероятно интересной.Сколько серий в сериале «Королева игры»? Этот вопрос сейчас широко интересует огромную аудиторию из числа телезрителей. Всего в сериале 28 серий. Но на «Первом канале» сообщили, что будет показ 32 серий. Многие решили, что было снято продолжение сериала. Но нет. Все дело в том, что будет показана расширенная версия сериала, в которой как раз 32 серии.На текущий момент можно констатировать, что второго сезона «Королевы игры» не будет, хотя зрители так его ждали. Все дело в том, что первый сезон закончился очень печально.Завязка сериала происходит двадцать лет назад, именно тогда отец Анны, на заре развития своего бизнеса, обманным путем отобрал гостиницу у отца Сергея, тем самым лишив его бизнеса и оставив всю его семью без средств существования, а самого отца лишил смысла всей его жизни. Сергею на тот момент было всего лишь семь лет, но он на всю жизнь запомнил это ужасное событие и в течении всей своей жизни вынашивал только одну мечту: отомстить обидчику своего отца, лишив его смысла жизни.

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