Новости шоу-бизнеса России сегодня, 11.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях на 11 августа

















Шоу-бизнес России изобилует большим количеством событий, связанных так или иначе с личной жизнью звезд. Например, на сегодняшний день, 11 августа, выделяются следующие новости: Юлию Барановскую попросили прятать лицо. Анфиса Чехова откровенно рассказала об истязаниях над собой. Поклонники Елены Темниковой подвергли критике ее двухлетнюю дочь.Телеведущая Юлия Барановская отдыхает с детьми на море в Черногории. На своей странице в Instagram она похвасталась: "Мы целый день посвятили экскурсиям, стараясь увидеть как можно больше, а когда к концу дня вернулись на корабль, то до позднего вечера просто сидели на палубе и любовались потрясающими видами". Но поклонников звезды больше привлекли не описания окружающих красот, а ее внешний вид. "А что за пигментные пятна?", "Юля, что с лицом?", "Вы уже сгорели, может хватит?", "Пигмент полез, много загара", "Господи, на кого стала похожа, загар явно не идет", "Спрячь лицо, ужас ведь", "Юлечка, ну сколько можно мучить мордочку этим солнцем, хватит, а то уже пятнышки на лице!", "Без макияжа такая страшная, ужас", "Загорела как кочерга", - наперебой пишут поклонники.Припомнили ей и разрыв с футболистом Андреем Аршавиным, с которым Барановская прожила десять лет. "У Аршавина наконец-то все хорошо, сколько бы ты его не унижала, опустилась себя ниже плинтуса", "Очень хорошо, что у Аршавина все хорошо, главное поплакал и его простили!" - замечают пользователи.Еще несколько недель назад телеведущая Анфиса Чехова пообещала своим подписчикам поделиться личной историей о том, как он страдала и истязала себя в юности, пытаясь поддерживать хорошую форму. Поклонники, конечно, были бы рады узнать секрет хорошей фигуры от Анфисы, как от человека, который для этого перепробовал многое. Какое-то время, никаких новостей от Чеховой по этой теме не было. Фанаты уже подумали, что телеведущая передумала рассказывать свою историю. Но, наконец-то, в сети появился пост. В нем Анфиса призналась, что осознала свою полноту еще в юности, когда, встав на весы, она увидела страшную для себя цифру 72. А в это время все ее подружки весили около 47 килограмм. Тогда и начала Чехова экспериментировать с разными диетами. Она честно говорит, что за свою жизнь испытала на себе все диеты, которые можно вообразить.Самой эффективной была техника раздельного питания. Но так или иначе через какое-то время вес возвращался. Настоящим адом были таблетки, которые так активно начали рекламировать еще в 90-ые. Эффект, конечно, был ощутим. Но после этого у Анфисы появилась вегетососудистая дистония. Чехова снова поправилась. Она решила бросить затею бороться с лишним весом такими методами в возрасте 27 лет. Тогда-то девушка и научилась любить себя такой, какая она есть. И с этого момента жизнь ее изменилась.Дочь экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой была негативно воспринята в Instagram. Певица поделилась в своем микроблоге видео со своей дочерью Сашей, где она пела песню сидя на верблюде. Поклонники с охотой высказали свое субъективное мнение, что «их раздражает ее дочь, которая не умеет петь». Фанаты даже не учли тот факт, что дочери вокалистки всего от силы 2 года и ей еще есть куда расти и какие навыки совершенствовать. Таким образом можно констатировать, что негативные отклики по поводу дочери исполнительницы оставили только лишь те люди, которые не имеют собственных детей.Что интересно добавить, что сама Елена Темникова никак не прокомментировал выпад в адрес своей дочурки. Это неудивительно, если учесть то обстоятельство, что на данном жизненном этапе певица с головой погружена в любимую работу.

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