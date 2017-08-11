Новости ДНР и ЛНР сегодня, 11.08.2017: сводки ополчения Новороссии на сегодня, 11 августа, обзор боевых действий в Донбассе





Ситуация в Донбассе остается чрезмерно напряженной из-за постоянной агрессии со стороны украинских силовиков. На текущий момент времени сложно представить, в какую сторону повернется обстановка в регионе даже в обозримом будущем. Мало кто из экспертов может это предсказать. Да и делать это не следует, потому что слишком многое поставлено на кон.Два пожарных автомобиля МЧС ДНР получили повреждения вечером в четверг во время обстрелов в Петровском районе Донецка, сообщили в оперативном командовании республики.ВСУ вечером в четверг открыли огонь по западной окраине Донецка. Когда на место ЧП выехал пожарный расчет, был нанесен прицельный удар по автомобилю спасателей.По данным представителя командования, ВСУ обстреливали спасателей из стрелкового оружия, пытаясь помешать им потушить горящие дома. Сотрудники МЧС, несмотря на обстрел, продолжили нести свой долг. Позднее были зафиксированы попадания по второй пожарной машине.Лесничий города Счастье, находящегося в непосредственной близости от линии соприкосновения с ЛНР, совместно с военнослужащими ВСУ занимался незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба МВД Луганской народной республики.В МВД ЛНР поступил звонок от жителя Счастья. Мужчина рассказал, что несколько месяцев назад местный лесничий предложил ему сделку по продаже деревянных срубов, от которой он отказался.«Не так давно ему стало известно, что лесничий все-таки нашел подельника. В преступный сговор с ним вступил командир инженерных войск, расквартированных в населенном пункте Петровка, Станично-Луганского района. Бревна для срубов предполагалось валить силами военнослужащих инженерных войск ВСУ», - говорится в сообщении МВД ЛНР.Украинские боевики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, повреждено пять домов в Донецке, заявили в пятницу журналистам в оперативном командовании Донецкой народной республики."За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики", - сказал представитель командования ДНР.По его словам, в результате обстрелов повреждено пять домов на западе Донецка.Мирный житель погиб при подрыве на растяжке, установленной украинской диверсионно-разведывательной группой в городе Докучаевск. Об этом заявили сегодня в оперативном командовании ДНР.«Сегодня в 16.30 в дачном кооперативе города Докучаевск при покосе травы, на растяжке, установленной украинской диверсионной группой, подорвался мужчина 1951 года рождения. От полученных ранений он скончался в больнице», - сообщил представитель командования накануне.За минувшие сутки украинские силовики семь раз подвергали обстрелам позиции народной милиции ЛНР. О нарушениях режим режима прекращения огня сообщает оборонное ведомство Луганской народной республики.Силовики обстреляли позиции народной милиции в районах населенных пунктов Пришиб, Славяносербск, Желобок, Фрунзе, Калиново и Логвиново. При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, орудия БМП и стрелковое оружие.О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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