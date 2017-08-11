Андрей Малахов, последние новости сегодня, 11 августа: уходит с Первого канала или нет





Команда, работавшая на ток-шоу «Пусть говорят» вместе с ведущим Андреем Малаховым, покинула «Останкино» с вещами. Об этом рассказал на своей странице в Facebook экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев.Он также опубликовал снимок, на котором, по его словам находятся бывшие сотрудники канала. На фотографии они запечатлены с картонной фигурой Малахова.Солнцев уточнил, что на этом фото - «Наташа Галькович - бессменный руководитель программы, все редактора, продюсеры, администраторы, девочки, которые встречают гостей». «Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт, и как герой был у них миллион раз», - отметил он. По словам Солнцева, несколько человек из старой команды все же остались на «Первом».Он также рассказал, что «вот уже два дня подряд» должен сниматься в «Пусть говорят» с новым ведущим, но «два дня подряд все отменяется из-за технических неполадок».Часть сотрудников шоу "Пусть говорят" переходят работать в программу "Прямой эфир" на "России-1", говорят собеседники издания. Состав программы меняют, поскольку нынешний ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников в конце лета перейдет работать на православный канал "Спас".Напомним, что по данным "Форбс", Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал "Россия" вряд ли сможет ему платить такие деньги.

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