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Новости "Дом-2" и слухи сегодня, 11.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта


Новости "Дом-2" и слухи сегодня, 11.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта
Последние новости с телепроекта "Дом-2", о которых будет уместно рассказать сегодня, 11 августа 2017 года, сообщают о множестве событий. В частности, можно говорить о следующих: Анастасия Лисова накануне вышла замуж и объявила о создании собственного видеоканала. В интернете активно муссируется видео "волшебства" между Марией Филипповой и Сергеем Захарьяшем.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 11.08.2017, на 6 дней раньше эфира:

— На участие в новой "Фабрике звезд" претендует сразу несколько бывших участников телестройки, а именно: Елизавета Полыгалова, Алиана Устиненко и Семен Фролов.

— В социальных сетях стал муссироваться слух о том, что проект "Дом-2" покинула Мария Кохно. Подробности пока не приводятся.

— В интернете появилась видеозапись "волшебства" Марии Филипповой и Сергея Захарьяша, которое оперативно прокомментировали сама Маша, а также Юлия Ефременкова. Что касается Сергея, то он сожалеет о произошедшем, надеясь на прощение со стороны Лилии Четрару.

— Компенсацией за развод для Глеба Жемчугова может стать возвращение на телестройку. Как утверждает девушка, на которой он так и не женился, сам Глеб возвращаться не желает. Ждет, когда действительно попросят вернуться или выдают желаемое за действительное?

— Роман Гриценко проинформировал окружающих о том, что страница Лизы Триандафилиди в социальных сетях заблокирована. Теперь они будут вместе вести профиль молодого человека.

— Анастасия Лисова накануне сыграла свадьбу, не забыв объявить о создании видеоканала на сервисе YouTube, который она будет вести вместе с мужем.


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