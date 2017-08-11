Новости "Дом-2" и слухи сегодня, 11.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта





Последние новости с телепроекта "Дом-2", о которых будет уместно рассказать сегодня, 11 августа 2017 года, сообщают о множестве событий. В частности, можно говорить о следующих: Анастасия Лисова накануне вышла замуж и объявила о создании собственного видеоканала. В интернете активно муссируется видео "волшебства" между Марией Филипповой и Сергеем Захарьяшем.— На участие в новой "Фабрике звезд" претендует сразу несколько бывших участников телестройки, а именно: Елизавета Полыгалова, Алиана Устиненко и Семен Фролов.— В социальных сетях стал муссироваться слух о том, что проект "Дом-2" покинула Мария Кохно. Подробности пока не приводятся.— В интернете появилась видеозапись "волшебства" Марии Филипповой и Сергея Захарьяша, которое оперативно прокомментировали сама Маша, а также Юлия Ефременкова. Что касается Сергея, то он сожалеет о произошедшем, надеясь на прощение со стороны Лилии Четрару.— Компенсацией за развод для Глеба Жемчугова может стать возвращение на телестройку. Как утверждает девушка, на которой он так и не женился, сам Глеб возвращаться не желает. Ждет, когда действительно попросят вернуться или выдают желаемое за действительное?— Роман Гриценко проинформировал окружающих о том, что страница Лизы Триандафилиди в социальных сетях заблокирована. Теперь они будут вместе вести профиль молодого человека.— Анастасия Лисова накануне сыграла свадьбу, не забыв объявить о создании видеоканала на сервисе YouTube, который она будет вести вместе с мужем.

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