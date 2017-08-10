Дана Борисова, последние новости 2017: состояние здоровья телезвезды на сегодня, 10 августа





Телеведущая Дана Борисова сейчас испытывает на себе трудности судьбы. Так уж получается, что после откровенного признания в наркотической зависимости, жизнь телезвезды кардинально изменилась. Теперь ей приходится оправдываться за ошибки прошлого.С недавнего времени Дана находится за границей на лечении от наркотической зависимости. Происходит это в Таиланде. Телезнаменитость с большим ужасом вспоминает о том времени, в котором она находилась раньше. По этой причине она не хочет в него возвращаться.Тем временем бывший возлюбленный Борисовой, 48-летний певец Данко (Александр Фадеев), находясь на гастролях в Воронеже, дал интервью. Артист заявил, что считает болезнь телеведущей пиар-ходом.«Что касается Даны и наркотиков - я думаю, это просто черный пиар. Самый крутой пиар на свете. Вот я пишу в соцсети про благотворительный проект - два комментария. Выкладываю видео с передачи Шепелева - сотни отзывов. Никто не хочет подарить детям подарки в детском доме. Все будут Шепелева обсуждать и Панина, как он с собаками непристойно общался», - поведал артист.Александр признался, что раньше он много пил. Однако после рождения дочери Агаты все изменилось. Девочка появилась на свет с диагнозом мультикистоз головного мозга и ДЦП. Как прогнозировали врачи-акушеры, Агата никогда не сможет разговаривать, ходить, самостоятельно есть и даже узнавать близких. Однако Данко и его супруга Наталья Устюменко не теряют надежды и делают все, чтобы улучшить состояние дочери.Денег на лечение малышки категорически не хватает. Чтобы заработать, Александр согласился принять участие в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». В студии артист и его супруга публично обсуждали тему измены. Данко усомнился в верности Натальи и заявил, что их младшая дочь Агата может быть ребенком некоего иностранца, с которым ранее у Натальи был роман. Ситуация разрешилась позитивно: ДНК-тест показал, что именно Данко является отцом малышки.Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том, что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко- и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти известную блондинку от пагубных пристрастий.

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