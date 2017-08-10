Андрей Малахов уходит из "Пусть говорят", правда или нет: последние новости о том, когда телеведущей покинет Первый канал





В виду того, что на данный момент существует неопределенность с выбором ведущего программы "Пусть говорят", выход новых выпусков откладывается на неопределенное время. Соответствующие данные распространил источник на Первом канале, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что недавно были отсняты несколько пилотных программ, но сейчас съемки приостановлены."Вчера была отмена [съемки], сегодня была отмена. Есть вероятность, что 10 августа, наверное, все-таки будет съемка того, что пойдет в эфир", - поведал источник.Больше всего интересно то обстоятельство, что на текущий момент дирекция "Первого" в настоящее время рассматривает две кандидатуры на место Малахова - ведущего новостей Дмитрия Борисова, а также сотрудника красноярского канала ТВК Александра Смола. По некоторым данным, Смол уже снялся в двух пилотных версиях, а Борисов, называющийся наиболее вероятным кандидатом, - в одной.Тем временем, по словам бывшего участника проекта "Дом 2" Рустама Солнцева, команда шоу "Пусть говорят" с вещами покинула телецентр "Останкино. Также он опубликовал в Facebook снимок, на котором, по его утверждению, запечатлены бывшие сотрудники телеканала с картонной фигурой Андерея Малахова.В беседе с "Комсомольской правдой" Рустам Солнцев уточнил, что на фотографии запечатлены "Наташа Галькович - бессменный руководитель программы, все редактора, продюсеры, администраторы, девочки, которые встречают гостей"."Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт, и как герой был у них миллион раз", - сказал он, добавив, что несколько человек из старой редакции остались на "Первом канале".Также, по словам шоумена, "вот уже два дня подряд" он должен сниматься в "Пусть говорят" с новым ведущим, но "два дня подряд все отменяется из-за технических неполадок".У Первого канала остается все меньше времени – как говорят, популярное ток-шоу должно после каникул вернуться в эфир 4 сентября. До этого времени надо не определиться с ведущим, заменяющим ушедшего, по слухам, на "Россию" Андрея Малахова. Важно успеть отснятьи несколько выпусков "консерв" - не актуальных программ, которые всегда можно поставить в эфирную сетку при отсутствии новостей.

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