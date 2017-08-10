Дима Билан сегодня, 10 августа 2017: последние новости о состоянии здоровья





За самочувствием прославленного исполнителя Димы Билана вот уже несколько месяцев без устали следит огромная армия его поклонников. Люди искренне переживают по этому поводу, надеясь, что многочисленные предположения на этот счет не имеют под собой реальных оснований.Сразу же обратимся к свежей правдивой информации. Из нее следует, что определенные трудности со здоровьем, которые наблюдались у Димы Билана несколько месяцев назад, остались в прошлом. Сейчас он с головой погружен в любимую работу. Как не трудно догадаться, ничего серьезного с самочувствием артиста в плане ухудшения не происходило.Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался. Вместе с этим исполнитель оказался возмущен тем фактом, что в социальных сетях неизвестные распространяли фейковые новости о том, что он находится едва ли ни при смерти и отправился в Африку на срочное лечение. Ничего подобного с артистом не случалось.Таким образом, кажется, что поклонники Димы Билана должны перевести дух и успокоиться, так как самая негативная информация о его самочувствии не подтвердилась, так как на самом деле артист полон сил для новых творческих свершений.В этом контексте следует вспомнить о том, что несколько месяцев назад поклонники и журналисты обратили внимание на то, что Дима Билан сильно похудел и стал выглядеть откровенно нездорово. Настоящей паники добавил и сам артист, когда внезапно побрился налысо и уехал в Исландию. Фанаты утвердились во мнении: у певца обнаружили страшную болезнь и он отправился на лечение.

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