Новости шоу-бизнеса сегодня, 10.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 10 августа

















Новости из российского шоу-бизнеса, которые актуальны на сегодняшний день, 10 августа 2017 года, передают информацию о множестве событий из личной жизни звезд, а именно: Любовь Толкалина страдает от многочисленных комплексов. Настасью Самбурскую заставили пройти проверку с помощью ДНК-теста. Дмитрий Шепелев вывел на откровенность любовницу Муслима Магомаева.Звездные личности весьма часто поражают поклонников разными странными прихотями или звездными требованиями. Но очень редко можно услышать их критику по отношению к себе любимым. Любовь Толкалина, видимо, станет исключением из сложившегося стереотипа. Российская актриса посетовала в своем блоге, что всегда вынуждена помнить о росте. Даже после изнурительной ночи, которую она провела в аэропортах и самолетах, вспоминает правило: входя в незнакомые квартиры всегда надо помнить, что высокий человек - каланча, дылда, вышка, жердь, орясина, башня... Можно выбирать, что хочется, но в итоге все равно происходит встреча головы с люстрой.Действительно, обладательница модельных параметров не обделена природой, имея рост 178 см. На фотографии под красивой хрустальной люстрой, низко висящей с потолка, Любовь предстала в очень эффектном образе: струящаяся блузка и узкая юбка выше колена пастельных тонов, сверху - легкая бежевая накидка. На ногах актрисы босоножки на высоких каблуках. Подписчицы поддержали звезду российского кино, добавив, что они испытывают те же проблемы, но с другими предметами мебели. Другие, наоборот, позавидовали: «Поделитесь со мной – я 155…» Толкалина получила много комплиментов по поводу внешности: «Любовь не понятно, какой же рост у Вас, много раз слышала, что у Вас ноги длинные, но фото все-таки не передают их длину, даже если Вы оказались в люстре! А быть высокой это же так красиво!»Актриса Настасья Самбурская стала героиней шоу "Деньги или позор" на ТНТ4. По правилам гость получает от ведущего один миллион рублей, после чего тот начинает рассказывать самые откровенные факты из жизни собеседника и мучить неудобными вопросами. Если герой не хочет говорить на какую-либо тему, он может откупиться, лишившись некоторой суммы денег. Ведущего зубодробительной программы о Самбурской заинтересовала ее личная жизнь, которая стремительно обрастает слухами. То у нее роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, то отношения с коллегой Стасом Ярушиным. В своем Instagram Настасья фанатам дает одну информацию, журналистам - совершенно другую. Где правда, а где ложь, непонятно.Но, похоже, в этот раз актриса действительно собралась замуж. "Кажется, я влюбилась!" - призналась Самбурская на камеру. Найти жениха ей помог ведущий шоу "Деньги или позор". На съемках он предложил Настасье сдать образец ДНК, чтобы отыскать генетически подходящего мужчину. Что самое интересное - такой нашелся. И это не Тимур Батрутдинов.В очередном выпуске программы «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев, участвовала женщина, которая заявляла, что была связана с Муслимом Магомаевым интимной близостью. Из ее слов стало известно, что они с известным артистом познакомились больше 20 лет назад в кафе. После их встреч у нее родилась дочь. После этого заявления Дмитрий Шепелев предложил дочери героини пройти тест ДНК для того, чтобы доказать или опровергнуть заявление героини. Героиня передачи сказала, что она была очень рада встречам с Магомаевым. У них прошло несколько свиданий. Этой истории не поверили зрители в студии программы.Один из участников передачи заявил, что эта женщина просто захотела выманить у родственников популярного артиста деньги, поэтому и пришла к Шепелеву на шоу. По завершении ток-шоу стало точно известно, что дочь главной героини никак не связана с Муслимом Магомаевым. На это участница передачи сказала, что не верит всем этим приборам и остается при своем мнении.

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