Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 10.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас, 10 августа





Самые последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 10 августа 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: пользователи интернета обсуждают Ольгу Рапунцель в контексте проверки на детекторе лжи. Анастасия Лисова готовится к свадьбе. Ольга Бузова приступила к обязанностям ведущей на Сейшельских островах.В интернете муссируются слухи о том, что не так давно покинувшая проект Олеся Лисовская беременна. Сейчас якобы они с Вальтером Соломенцевым выбирают им для будущей девочки.Роман Гриценко примкнул к числу поклонников Лилии Четрару. Журнал "Дом-2" интересуется, кто из кавалеров подходит девушке больше: Сергей Захарьяш, Глеб Жемчугов, Фил Кострубов или Роман Гриценко?Ольга Бузова, которая недавно сняла в США третий клип, в данный момент приступила к обязанностям ведущей на Сейшельских островах.Интернет бурлит из-за проверки Ольги Рапунцель на полиграфе. Девушка поведала о том, что ушла с телешоу, но вот только соответствующее решение принимал Дмитрий Дмитренко. Примечательно, что проверку до конца не выдержал специалист, поэтому пришлось завершить процедуру, оставив несколько вопросов без ответов.В социальных сетях муссируются слухи о том, что Сергей Захарьяш изменил Лилии Четрару с Марией Филипповой.Анастасия Лисова готовится к свадьбе. Известно, что ее избранник старше девушки на 20 лет.

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