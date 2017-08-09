Михаил Задорнов, новости сегодня, 9 августа 2017: как проходит лечение от рака

Знаменитый российский сатирик Михаил Задорнов продолжает лечение от рака головного мозга. В интернете все еще отсутствует официальная информация по этому поводу, так как сатирик предпочитает не выставлять процесс лечения и своего текущего самочувствия в открытый доступ.
На данный момент от неофициальных источников поступают сведения о том, что Задорнов уже прошел курс химиотерапии, но помогло ли сатирику это лечение - не совсем понятно. По некоторым данным, состояние писателя только ухудшилось. Сам Задорнов рассказал, что у него все не так, как бы ему хотелось, несмотря на активное лечение. Судя по всему, речь идет о неких осложнениях в самочувствии сатирика, которые часто имеют место быть в случае с онкологическими недугами.
В 2016 году у Задорнова обнаружили рак головного мозга, его прооперировали в Германии, там же провели химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре, причем, по утверждению друга, актера Владимира Кочана, не в Прибалтике, а в Подмосковье. Но вскоре собирается на Алтай, рассказал газете близкий к сатирику человек. Здесь он планирует опираться на те методы лечения, которые практикуют местные шаманы. Впрочем, официально эти данные пока не подтверждены.
По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".
Поклонники искренне надеются на скорейшее выздоровление Задорнова, которого им так не хватает в творческой жизни. Ведь уже несколько месяцев Михаил Задорнов не выступает публично.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264322-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.