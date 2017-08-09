Михаил Задорнов, новости сегодня, 9 августа 2017: как проходит лечение от рака





Знаменитый российский сатирик Михаил Задорнов продолжает лечение от рака головного мозга. В интернете все еще отсутствует официальная информация по этому поводу, так как сатирик предпочитает не выставлять процесс лечения и своего текущего самочувствия в открытый доступ.На данный момент от неофициальных источников поступают сведения о том, что Задорнов уже прошел курс химиотерапии, но помогло ли сатирику это лечение - не совсем понятно. По некоторым данным, состояние писателя только ухудшилось. Сам Задорнов рассказал, что у него все не так, как бы ему хотелось, несмотря на активное лечение. Судя по всему, речь идет о неких осложнениях в самочувствии сатирика, которые часто имеют место быть в случае с онкологическими недугами.В 2016 году у Задорнова обнаружили рак головного мозга, его прооперировали в Германии, там же провели химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре, причем, по утверждению друга, актера Владимира Кочана, не в Прибалтике, а в Подмосковье. Но вскоре собирается на Алтай, рассказал газете близкий к сатирику человек. Здесь он планирует опираться на те методы лечения, которые практикуют местные шаманы. Впрочем, официально эти данные пока не подтверждены.По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".Поклонники искренне надеются на скорейшее выздоровление Задорнова, которого им так не хватает в творческой жизни. Ведь уже несколько месяцев Михаил Задорнов не выступает публично.

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