"Дом-2" новости и слухи сегодня, 09.08.2107: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 9 августа





На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий, за которыми стараются без остановки следить телезрители. На сегодня, 9 августа, выделяются следующие новости: Алексей Купин признался, что устал от многочисленных ссор с Майей Донцовой. Дмитрий Дмитренко раскрыл обман Ольги Рапунцель. Викторию Романец заподозрили в жестокости с животными.— Мария Филиппова призналась, что ей было невероятно трудно долго находиться на Сейшелах. "Я очень рада, что вернулась на поляну, в Москву. Сейшелы рай, но находиться очень долго там, мне лично, тяжело. Я буду скучать по коллективу на островах, но на поляне тоже есть замечательные ребята, с которыми я быстро нашла общий язык. В общем, я абсолютно счастлива, а это главное", - отметила девушка.— Алексей Купин поведал от усталости, которая у него накопилась из-за скандалов с Майей Донцовой. "К сожалению, наши ссоры с Майей не прекращаются. У меня есть ряд претензии к ней, а у неё ко мне. Узнал удивительную для меня информацию. Оказывается, я загнал Майю в рамки, придираюсь к ней по пустякам, и вообще я стал тираном в наших отношениях. Да и в придачу говорит, что я ее ломаю и хочу изменить. Скажу так, все мои претензии объективны и имеют место быть. Не собираюсь замалчивать и держать свои недовольства в себе. Тираном в отношениях я никогда не был и не буду. Ломать я ее не хочу, а хочу, чтобы она меня слышала, и работала над собой в наших отношениях. Устал ругаться, я Майю очень люблю и не хочу, чтобы у нас были недопонимания", - сообщил молодой человек.— Фанаты «Дома-2» редко когда доверяли Ольге Рапунцель. В этом нет ничего удивительного, ведь зачастую рейтинговые участники готовы буквально на все, лишь бы добиться большей узнаваемости, в том числе и на преувеличение некоторых моментов из личной жизни. Так, на протяжении нескольких дней Ольга пытается убедить зрителей в том, что организаторы «Дома 2» пожалели об их уходе и прилагают максимум усилий, чтобы вернуть пару обратно. Тем не менее, по словам Рапунцель, они с Димой пока не собираются назад, желая отдохнуть от проектной суеты и вездесущих камер. А вот Дмитренко ни о каких звонках с телешоу, судя по всему, даже не слышал. По крайней мере в недавнем прямом эфире Дима признался, что никаких переговоров с руководством шоу не ведет. И впредь не собирается ни с кем общаться на тему своего возвращения на шоу.— К Виктории Романец в последние месяцы было приковано внимание зрителей из-за ее истории с Антоном Гусевым, которого она смогла увести из семьи, теперь же ей удалось обратить на себя взоры по другой причине, не менее скандальной и противоречивой. Так, жестокость Вики уже для многих не является секретом. Многие помнят ее отвратительное отношение к коллегам по шоу, а предложение отправлять неудобных в лагерь и вовсе не поддается никакой критике. Теперь же стало очевидно, что подобное поведение у Романец имеется не только к людям, но и к животным. Например, собственного котенка, которого девушка приобрела после расставания с Антоном Гусевым и которым так хвасталась перед подписчиками, она предпочитает держать в клетке с морской свинской. Правда Виктория пока не решила, нормально это или нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264320-news.html