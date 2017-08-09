Сериал "Королева игры", сколько серий: чем закончится, где смотреть онлайн





Сериал "Королева игры", что стал выходить на Первом канале несколько недель назад, продолжает завоевывать аудиторию. Это происходит по той простой причине, что в нем просматривается интересная сюжетная линия. Главные герои представляют из себя нетипичных персонажей мыльных проектов, а твердые личности, за действиями которых показательно наблюдать.Завязка сериала уходит корнями в прошлое 20-летней давности. Два друга Николай и Павел основали совместный бизнес. У одного из них (Павла) крепкая, на первый взгляд, семья, двое детей. Другой ожидает появления первенца. И все же не все так просто. Жена первого друга является любовницей второго, жена которого во время родов погибает. Николай предлагает любовнице перестать прятаться и уйти к нему и получает отказ. Вот тут и начинается история мести. Разорив своего друга, отобрав у него бизнес, Николай лишил его смысла в жизни.Спустя двадцать лет пылающий жаждой мести сын Павла Сергей хочет воспользоваться против врага своей семьи Николая его же оружием, единственной дочерью Анной.Но все складывается не так гладко, как в планах. Сергей влюбляется в очаровательную девушку и предстает перед нелегким выбором: месть или любовь.Если вы любитель «они жили долго и счастливо», то данный сериал вам категорически противопоказан. Он заканчивается очень печально. Из привычных добрых концов взято только «они умерли в один день».Не выпало Сергею и Анне долгого совместного счастья. И не потому, что они не пытались. Они оба смогли переступить через семейную вражду ради друг друга. Этого не смогли сделать остальные. Мать Сергея окончательно начала скатываться в безумие. В этом ей всеми силами помогал алкоголь и Пронин, поддерживавший в ней огонь ненависти к Анне.Чтобы не раздражать мать, молодые люди вынуждены были перебраться жить в загородный дом отца Сергея. Когда он поехал в город к матери, та, наоборот, взяв пистолет, приехала к Анне.В сериале 28 серий, что означает долгоиграющую составляющую сюжета. Каждая серия длится 52 минуты. Однако на "Первом канале" сообщили, что будет показ 32 серий. Многие решили, что было снято продолжение сериала. Но нет. Все дело в том, что будет показана расширенная версия сериала, в которой как раз 32 серии. На текущий момент можно констатировать, что второго сезона "Королевы игры" не будет, хотя зрители так его ждали. Все дело в том, что первый сезон закончился очень печально.Смотреть сериал "Королева игры" можно на Первом канале в будние дни. Ежели у кого-то отсутствует такая возможность, то можно воспользоваться официальном сайте канала, где представлена возможность смотреть сериал онлайн.

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