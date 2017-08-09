Последние новости 2017 о Диме Билане: состояние здоровья певца на сегодня, 9 августа





Вокруг состояния здоровья именитого российского певца Димы Билана вот уже несколько месяцев витает большое количество домыслов и пересудов, основная волна которых свидетельствует об ухудшении самочувствия артиста. На текущий момент можно заметить, что с действительностью подобного рода сообщения ровным счетом не имеют ничего общего.Примечательно указать на то обстоятельство, что на протяжении длительного времени со стороны Билана не было никаких комментариев относительно своего состояния здоровья. Это создавало лишний раз почву для появления тревожных комментариев, которые стремительно распространялись по социальным сетям и не давали покоя поклонникам артиста.Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался. Вместе с этим исполнитель оказался возмущен тем фактом, что в социальных сетях неизвестные распространяли фейковые новости о том, что он находится едва ли ни при смерти и отправился в Африку на срочное лечение. Ничего подобного с артистом не случалось, хотя определенные трудности со здоровьем Билан все-таки раскрыл.Обеспокоенности поклонников не было предела. Некоторые из них даже попытались раздобыть номер мобильного телефона Димы Билана, чтобы поддержать его морально. В своем недавнем интервью певец признался, что был поражен слухами о серьезных проблемах со здоровьем. А назойливость фанатов вынудила его сменить несколько номеров. У него даже появилась упаковка SIM-карт.Затронул Билан и непосредственную тему, связанную с ухудшением самочувствия. Он не стал скрывать, что в его жизни был такой негативный период, когда он не мог толком спать. Ему не помогали никакие медицинские препараты, тогда как применять что-то более глобальной в плане медицинской помощи он не мог, так как был задействован сразу в нескольких телевизионных проектах.В итоге медики диагностировали у исполнителя несколько грыж. Ничего иного, как согласиться на длительный курс лечения, Билан предпринять не мог. Сейчас он чувствует заметное облегчение и больше не может сетовать на проблемы со здоровьем.

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