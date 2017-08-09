Андрей Малахов уходит с Первого канала: последние новости о телеведущем и его жене





Поговаривают, что телеведущий Андрей Малахов принял решение уйти с Первого канала вовсе не из-за конфликта с новым руководством программы, а по причине беременности его супруги Натальи Шкулевой. Мол, на Первом решили не предоставлять декретный отпуск шоумену, что его сильно разозлило.Свежие новости по этой злободневной теме свидетельствуют о том, что Андрей Малахов прокомментировал информацию о своем уходе из программы "Пусть говорят". «Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение», - сообщил телеведущий. При этом прояснить, какое именно решение он принял, Малахов отказался.Таким образом в интернете, как можно предположить, продолжится волна обсуждений по поводу будущего телеведущего. Кто-то считает, что он останется на Первом канале, а вся история с его уходом - обычный пиар, тогда как находятся и такие мнения, что вскоре Малахов переберется на канал "Россия 1", где станет вести телешоу "Прямой эфир".Тем временем, с Первого канала ушел Александр Олешко. Контакт с ним не стали продлевать по той причине, что не нашли для телеведущего подходящего проекта.Накануне осведомленный источник рассказал, что ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Сразу после этого в СМИ появилась информация об ходе с Первого канала ведущего шоу «Точь-в-точь» Александра Олешко.

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