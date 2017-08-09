Новости шоу-бизнеса сегодня, 09.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 9 августа

















Тайны российских звезд и их личная жизнь продолжают оставаться в центре повышенного внимания со стороны поклонников. На сегодня, 9 августа, выделим следующие новости шоу-бизнеса России: Рената Литвинова рассказала, как нужно тратить деньги. Поклонники удивлены чрезмерно откровенным снимком Анны Седоковой. Ксения Собчак поддержала Дарью Жукову.Прославленная актриса Рената Литвинова уверенна, что жить нужно одним днем. И поэтому всегда стоит себя радовать какими-нибудь покупками. Своим подписчикам в Instagram она дала следующий совет: «Деньги надо тратить здесь и сейчас, ведь завтра может уже не быть». Такая философия Литвиновой пришлась по душе многим. Некоторые девушки даже в шутку написали, что это очень хорошее оправдание на многие случаи жизни. На фотографии, которая сопровождает пост, изображена сама Рената. Сложно не заметить красивые украшения, которые красуются на шее и ушах актрисы. Наверняка, такая красота стоит целое состояние. Но красиво жить не запретишь! Особенно когда ты попал в список Forbes.Да, в этом году Литвинова впервые попала в список состоятельных и влиятельных людей России. Только за участие в театральных постановках актриса заработала почти миллион долларов. Но, конечно, это нелегкие деньги. Рената не раз признавалась, что очень требовательна, как к себе, так и к своим подопечным. Очень часто она устраивает долгие репетиции и отпускает всех только после того, как останется довольна выступлением. Именно из-за такого подхода к делу и, конечно же, из-за любви к искусству, Рената может похвастаться хорошей заработной платой и возможностью жить по принципу «здесь и сейчас».Популярная певица Анна Седокова подверглась жесткой критике со стороны поклонников. Она опубликовал снимок, на котором рекламировала массажный коврик, но на фото у нее не было нижнего белья. Оголенные ягодицы стали сразу же обсуждать фанаты. Они заметили, что девушка без нижнего белья сидит на массажном коврике. Снимок Седоковой вызвал бурю эмоций. Многие поклонники посоветовали певице не экспериментировать с образами, потому что это вызывает массу негодований в её адрес.Сама же Седокова акцентировала внимание на том, что такой коврик доставляет ей невероятное удовольствие. Некоторые поинтересовались, что именно без нижнего белья массажировала Седокова, но ответа от певицы так и не последовало. Снимок буквально за пару часов оценили свыше 50 тысяч человек. Вместе с этим ради справедливости стоит напомнить, что за Седоковой в последнее время водится такой грешок, как позирование в полуобнаженном стиле. Исполнительница признается, что ей нравится ее фигура, которую она считает нужно как можно чаще демонстрировать окружающим.Известие о разводе Романа Абрамовича и Даши Жуковой продолжает бередить умы и сердца россиян. Ксения Собчак - подруга оставляемой олигархом светской львицы - на своей странице в соцсети Instagram написала: "Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь наслаждаться тем, что имеешь и, самое сложное, отпускать когда все заканчивается... Сегодня я мысленно с одним очень дорогим человеком, которого знаю с детства, красивой и яркой женщиной,у которой впереди масса невероятных открытий и новых дорог!!! (пунктуация автора сохранена. - прим. ред.)".Ксюша не назвала никаких имен, но поклонники поняли, что обратилась она к Даше. Красавицы дружат около 20 лет, некоторое время были даже соседками. Собчак несколько раз гостила на яхте Абрамовича, куда ее пригласила Жукова. Ксюша была почетным гостем на первой годовщине музея современного искусства "Гараж", основательницей которого является Даша, участвовала в организованной там беседе на тему одежды и ее связи с женской свободой.

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