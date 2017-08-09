Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 09.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Самые последние новости с телепроекта "Дом-2" на сегодняшний день, 9 августа 2017 года, передают информацию о множестве событий, а именно: Марина Тристановна решила сделать ринопластику. Валерий Блюменкранц рассказал радостную новость: вся его семья вместе с маленькой дочерью будет на обложке журнала "Дом-2", который выйдет уже в сентябре.• Лилия Четрару все чаще стала говорить о предательстве. Правда, пока остается загадкой, кто кого предал. Не исключено, что речь идет о Сергее Захарьяше.• Никита Шалюков невероятно рад воссоединению с возлюбленной Алесей Клочко, что произошло на Сейшельских островах.• Ксения Бородина отправилась со своей семьей в отпуск в Турцию, откуда она систематически выкладывает фотографии.• Марина Тристановна решилась на то, чтобы сделать ринопластику. Накануне женщина отправилась к пластическому хирургу.• Телеканал "ТНТ" объявил о создании нового музыкального проекта "Песни", главными действующими лицами в плане создания которого выступают Максим Фадеев и Тимати. Не исключен вариант, что кто-либо из действующих или бывших участников "Дома-2" туда отправится.• Валерий Блюменкранц обрадовал своих поклонников радостным известием о том, что вся его семья, включая маленькую дочурку, будет на обложке журнала "Дом-2" в сентябре. Родители, несмотря на то, что Беатрис исполнился всего один месяц, решили взять ее на фотосессию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264227-news.html