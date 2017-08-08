Авторизация
 
  • 16:04 – Полиция Красноярска нашла мужчину, свесившего младенца из машины 
  • 16:03 – Власти Москвы выделят до 200 млн рублей на разгон облаков в День города 
  • 16:03 – NASA: В Гренландии зафиксированы массовые торфяные пожары 
  • 16:03 – В Латвии обнаружили захоронение рыбаков каменного века 


Андрей Малахов ушел с Первого канала, новости: телеведущий принял ответственное решение


Андрей Малахов ушел с Первого канала, новости: телеведущий принял ответственное решение
Популярный шоумен и ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов, судя по всему, в ближайшее время покинет Первый канал. По-крайней мере, к этому ведут последние ниточки его биографии. В частности, телезвезда все чаще неофициально намекает на смену работы.

На Первом канале, ежели опираться на те данные, что присутствуют в большом количестве в интернете, полагают, что после смены ведущего телешоу "Пусть говорят", рейтинги данной программы, которая выходит с 2001 года, взлетят в несколько раз. Впрочем, ни сам Малахов, ни его начальство, до сих пор утвердительно не объясняли, что будет происходить с передачей дальше. Особенный интерес к этой теме проявляется по той причине, что в социальных сетях муссируются слухи о том, что Андрей может перейти на канал "Россия 1", где станет лицом программы "Прямой эфир".

Однако намеки возникали постоянно: то Малахов напишет о нерадивом начальстве, из-за которого работники "выгорают", то на своей странице в социальной сети опубликует карточку гостя отеля, где в графе "профессия" значится youtuber-bloger, то его жена опубликует фото прыжка Андрея с подписью о трансфере года.

И вот, спустя определенное время, ведущий, который сейчас отдыхает в Италии, прервал молчание. Италии. Шоумен сообщил, что уже знает, как сложится его дальнейшая профессиональная карьера. "Я сейчас на яхте у друзей, - рассказал шоумен о своем местонахождении. - И я уже принял решение".

Не так давно сотрудники Первого канала уточняли, что 9 августа Андрей Малахов официально прекратит числиться у них в штате, получит трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. После этого его пропуск в телецентр "Останкино" будет аннулирован. Согласно инсайдерской информации,в тот же день состоится и запись первой программы с новым лицом. Им стал Дмитрий Борисов, который вел вечерние "Новости" и программу "Время". Вместе с этим это никак не ассоциируется с тем, что в настоящее время Андрей отдыхает за границей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264073-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3400
+0.04%
81.8732
+0.13%
1.1559
+0.16%
0.2088
-0.14%