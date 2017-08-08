Звезда «Сладкой жизни» Никита Панфилов женился в третий раз

После того, как актер в одной из соцсетей сменил свой статус, поклонники стали поздравлять его с бракосочетанием. Предложение своей любимой девушке Ксении Никита Панфилов сделал еще в минувшем году.Актер Никита Панфилов не выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение, однако иногда все же публикует совместные фото с Ксенией Соколовой. Недавнее фото, на котором пара запечатлена целующимися, он сопроводил хэштегами «любовь» и «свадьба».Поклонники сразу засыпали артиста поздравлениями с бракосочетанием. Но все же некоторые из них усомнились в том, что данное фото с их свадьбы, ведь Ксения одета в коктейльное платье с цветочным принтом, а местом съемки значится Минск.Как оказалось, это фото действительно сделано на свадьбе, но не самого Никиты Панфилова, а его товарища по съемкам Антона Денисенко.Тем не менее, смененный статус соцсети и то, что Ксения теперь значится как Панфилова свидетельствует о том, что пара узаконила свои отношения. Правда, сам актер и его избранница не говорят, так ли это на самом деле.Напомним, в 2016 году Панфилов расстался с женой Ладой, которая родила ему сына. В том же году он познакомился с Ксенией и вскоре сделал ей предложение.

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