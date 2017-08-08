Поклонники считают, что Илья Глинников тайно женился

На недавно размещенном в «Инстаграме» фото поклонники обратили внимание на кольцо, которое Илья носит на безымянном пальце, и решили, что актер втайне от всех сыграл свадьбу со своей возлюбленной.Финал пятого сезона «Холостяка» определил Никулину избранницей Ильи, которой тот и преподнес кольцо. Пары, сложившиеся во всех предыдущих четырех сезонах так и не смогли прийти к свадьбе, Илья же пока продолжает демонстрировать свои чувства к Кате и заявляет, что готов прожить с ней всю жизнь.После фото, на котором поклонники увидели кольцо, пару засыпали поздравлениями и пожеланиями счастья. Но, как оказалось, это кольцо Илья носил и ранее, просто раньше его не замечали.Влюбленные живут под одной крышей, прекрасно ладят в быту и на отдыхе, недавно провели вместе отпуск.О своем участии в шоу Илья говорит, что шел на него именно за любовью, и ему посчастливилось встретить Екатерину. Он сразу увидел в ней свою женщину, и настроен по отношению к ней очень серьезно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264030-news.html