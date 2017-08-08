Анна Старшенбаум поставила точку в отношениях с мужем

Актриса и ее муж решили разойтись. Ранее они уже расставались, но потом снова начали жить вместе. Однако, похоже, на этот раз обратного пути уже не будет.28-летняя актриса посредством своей страницы в «Фейсбуке» сообщила своим подписчикам о переменах в личной жизни. Она написала, что они с мужем, Алексеем Бардуковым, приняли решение разойтись. Молодая женщина сообщила, что пишет об этом в соцсети для того, чтобы журналисты не стали домысливать ситуацию, а само решение просит не комментировать. Дабы любители давать советы посторонним людям не стали досаждать и ей, актриса закрыла в своем профиле возможность оставлять комментарии.Напомним, решившие расстаться супруги узаконили свои отношения в 2009 году. Спустя пару лет в семье случилось пополнение, Анна родила мальчика, которого назвали Иваном. Через какое-то время Анну Старшенбаум, сообщившую тогда о разладе в семье, заподозрили в отношениях с Владимиром Яглычем.Однако, тогда девушка опровергал данную информацию и через время супруги воссоединились.С тех пор прошло два года, и вот теперь пара сообщила о разводе.

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