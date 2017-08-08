Муж Виктории Дайнеко подал на развод

Дмитрий Клейман принял решение развестись с артисткой. Его заявление рассматривает один из столичных судов. Знакомые музыканта говорят, что он сделал это ради своего будущего.Еще в марте певица и ее муж-барабанщик сообщили о своем расставании. Частые скандалы и ссоры в семье привели к тому, что жить вместе они дальше не смогли. Они сразу разъехались, но Виктория Дайнеко заявляла, что не хочет развода и он состоится, только если Дмитрий на это пойдет.Все так и вышло. В начале июле Клейман подал в суд заявление о намерении развестись, и уже через пару недель супругов пригласили для беседы.Подруга Дмитрия рассказала, что он идет на тот шаг, так как ему нужно дальше строить свою жизнь. С Викторией они давно не живут вместе, поэтому музыкант решил обрести свободу. Это необходимо для того, чтобы можно было начинать новые отношения. Ведь не каждая девушка хочет встречаться с женатым. Такое мнение в защиту Клеймана высказала его приятельница.Напомним, Дайнеко вышла замуж за Клеймана два года назад. У них подрастает дочь Лидия, осенью которой исполнится два года.

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