Олег Яковлев, что случилось на самом деле, новости сегодня: прах певца захоронили





Урну с прахом известного российского певца Олега Яковлева накануне предали земле. Прошло почти 40 дней с момента смерти бывшего участника группы "Иванушки International", как его прах был захоронен.Певец скончался 29 июня 2017 года в одной из московских больниц после тяжелой болезни на 48-м году жизни и был кремирован. Именно о кремации Яковлев просил своих близких незадолго перед смертью. Родственники решили исполнить последнюю волю музыканта.Ранее к властям Москвы обратились с просьбой захоронить прах Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта."Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема, но нам нужно небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти", - говорила 31 июля гражданская жена музыканта Александра Куцевол."До 40 дней остается неделя, и до этого срока это необходимо сделать. Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты", - также говорила она.Будущий артист Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе, Монголии, где его родители были в командировке. С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе.Яковлев присоединился к группе "Иванушки International" в 1997 году, заменив погибшего Игоря Сорина. Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Андреев Олег Яковлев записал песню "Тополиный пух", которая моментально взлетела на высшие строчки хит-парадов. В 2013 году артист решил покинуть группу и сконцентрироваться на сольной карьере.

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