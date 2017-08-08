Дима Билан сегодня, последние новости 2017: состояние певца сейчас, 8 августа





Вокруг состояния здоровья певца Димы Билана в последнее время раз за разом разгораются жаркие дискуссии, основой которых являются появившиеся в интернете сообщения о некоем серьезном заболевании артиста.Несмотря на тот факт, что под собой данные сообщения не имели официальной основе, взволнованности поклонников Димы Билана не было предела. Люди встревожились информацией о том, что исполнителю требуется помощь медиков, а особенно сильно они разволновались после появления данных о надобности проведения операции.Вместе с этим нужно уточнить, что со стороны поклонников раз за разом высказываются опасения о том, что с Димой происходят некие страшные вещи в плане самочувствия, которые он по непонятным причинам скрывает от глаз посторонних.Впрочем, последние предположения не имеют под собой реальных оснований. Дело в том, что на свежих фотографиях Билан запечатлен бодрым и подтянутым. Вряд ли с каким-либо прогрессирующим заболеванием он бы представлял на суд общественности новые снимки.Напомним, несколько месяцев назад в информационном пространстве появились тревожные сообщения о том, что певец облысел, да еще и страдает от ряда хронических недугов. Правда, вскоре выяснилось, что у Билана несколько грыж позвоночника и гастрит. А решение сбрить волосы Дима объяснил простым желанием что-то изменить в себе. "Я просто решил: а почему нет? Кто сказал, что я не могу побриться налысо? И я это сделал просто. Не то что для кого-то, а для себя", - объяснил певец.

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