Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 08.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Последние новости с телепроекта "Дом-2", о которых будет уместно рассказать сегодня, 8 августа 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: Валерий Блюменкранц поспешил опровергнуть слухи о том, что его мама собирается жить на поляне телестройки. Вера Курочка с трепетом ожидает выхода в свет нового номера журнала "Дом-2".• Олеся Лисовская покинула телестройку, о чем явственно говорит изменившийся статус девушки в социальных сетях. Вальтер Соломенцев отправился за ней, но вот статус пока не поменял. Не исключено, что он планирует вернуться обратно.• В интернете муссируются слухи о том, что бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов подарил своей новой пассии тот дом, что они строили вместе.• Валерий Блюменкранц отверг предположения поклонников о том, что его мама Елена Петровна планирует жить на поляне телестройки. Сам Валерий категорически против такого поворота. А вот Марина Тристановна вполне возможно уже в сентябре появится в периметре.• Бывший участник телепроекта Алексей Самсонов стал виновником дорожной аварии. В итоге о его хамстве и грубости на дороге потерпевшая сторона написала заявление в полицию.• Ольга Бузова возвращается в Россию после длительной поездки в США, где она успела хорошенько поработать и отдохнуть. Девушка призналась, что пробудет в столице лишь сутки, после чего, возможно, направится на Сейшелы.

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