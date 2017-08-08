Авторизация
 
  • 04:11 – Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 08.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас 
  • 04:10 – Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков Зодиака 
  • 04:10 – Свежие новости России и мира сегодня, 08.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 8 августа 
  • 04:10 – Какой сегодня праздник: 8 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня 


Состоялась свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой


27 июля внук Примадонны женился. Подготовка к мероприятию была долгой, и еще до торжества данное событие окрестили как свадьба года. Желая устроить торжество, которое надолго запомнится и им самим, и гостям, молодые выбрали его концепцией параллельную реальность.

На роспись, которая состоялась в подмосковном загсе, влюбленные отправились из отеля St.Regis Moscow Nikolskaya. Попавшие в объективы камер папарацци будущие муж и жены выглядели взволнованными и очень красивыми. Никита предстал в консервативном образе, который для него разработал модный дизайнер. Алена, выбравшая очень пышное платье, сама с ним справиться не могла, и шлейф платья несла помощница.

На церемонию в дворец бракосочетаний жених и невеста прибыли вдвоем, без толпы гостей. Подписи в документ они ставили без свидетелей.

Зал, в котором молодых ждали их гости, был оформлен в нежных сиреневых тонах.

Ведущим торжества в подмосковном санатории был актер Денис Косяков. Напитки прибывшим предлагали чемпионы барменского искусства Александр Родоман и Дмитрий Чекмарев. Также на торжестве можно было попробовать блюда молекулярной кухни.

Большое впечатление на гостей произвел танец молодоженов, исполненный в воздухе под куполом.

Размах торжества и присутствие самых именитых звезд шоу-бизнеса и впрямь делают это мероприятие свадьбой года, оспорить которое будет очень непросто, если вдруг этого кому-то захочется.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263906-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3149
-0.10%
81.7639
-0.82%
1.1541
+0.35%
0.2091
+0.72%