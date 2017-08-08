Состоялась свадьбы Никиты Преснякова и Алены Красновой

27 июля внук Примадонны женился. Подготовка к мероприятию была долгой, и еще до торжества данное событие окрестили как свадьба года. Желая устроить торжество, которое надолго запомнится и им самим, и гостям, молодые выбрали его концепцией параллельную реальность.На роспись, которая состоялась в подмосковном загсе, влюбленные отправились из отеля St.Regis Moscow Nikolskaya. Попавшие в объективы камер папарацци будущие муж и жены выглядели взволнованными и очень красивыми. Никита предстал в консервативном образе, который для него разработал модный дизайнер. Алена, выбравшая очень пышное платье, сама с ним справиться не могла, и шлейф платья несла помощница.На церемонию в дворец бракосочетаний жених и невеста прибыли вдвоем, без толпы гостей. Подписи в документ они ставили без свидетелей.Зал, в котором молодых ждали их гости, был оформлен в нежных сиреневых тонах.Ведущим торжества в подмосковном санатории был актер Денис Косяков. Напитки прибывшим предлагали чемпионы барменского искусства Александр Родоман и Дмитрий Чекмарев. Также на торжестве можно было попробовать блюда молекулярной кухни.Большое впечатление на гостей произвел танец молодоженов, исполненный в воздухе под куполом.Размах торжества и присутствие самых именитых звезд шоу-бизнеса и впрямь делают это мероприятие свадьбой года, оспорить которое будет очень непросто, если вдруг этого кому-то захочется.

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