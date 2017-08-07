Олег Яковлев, что с ним случилось, причина смерти: прах певца предали земле





Вокруг причин смерти популярного российского певца Олега Яковлева, который прославился на всю страну по выступлениям за группу "Иванушки International", до сих пор витает большое количество домыслов и откровенных выдумок. Они раз за разом появляются в информационном пространстве.Гражданская жена покойного певца Олега Яковлева Александра Куцевол несколько дней назад признавалась, что до сих пор прах ее возлюбленного не предан земле. Это происходит несмотря на тот факт, что со дня смерти экс-солиста группы "Иванушки" прошло уже больше месяца."Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганковском кладбище. Кладбище закрыто, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема. Но нам нужен небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди постоянно пишут, спрашивают, куда можно прийти", - пояснила вдова певца.Жена Яковлева надеется, что вопрос с похоронами решится до того, как пройдет 40 дней после смерти Олега. Она добавила, что ей в этом помогает певица Диана Гурцкая и ее муж."Сейчас мы ждем ответа от власти и надеемся, что нам помогут. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты", - добавила она.Тем временем, свежие данные свидетельствуют о том, что прах Олега Яковлева был захоронен на 39-й день после его смерти. На траурную церемонию, которая состоялась на кладбище, пришли близкие друзья и родственники покойного артиста. Всего было 20 человек.Могилу, в которую погрузили урну с прахом, украсили еловыми ветвями и белыми хризантемами. Яковлева проводили в последний путь под бурные и долгие аплодисменты.По поводу причин смерти Олега Яковлева в интернете до сих пор витает большое количество слухов и откровенных выдумок. Кто-то считает, что артист умер от чрезмерного пристрастия к алкогольным напиткам, а кто-то не сомневается, что всему виной пневмония. На самом же деле причиной смерти артиста стало двустороннее воспаление легких.Будущий артист Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе, Монголии, где его родители были в командировке. С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе.Яковлев присоединился к группе "Иванушки International" в 1997 году, заменив погибшего Игоря Сорина. Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Андреев Олег Яковлев записал песню "Тополиный пух", которая моментально взлетела на высшие строчки хит-парадов. В 2013 году артист решил покинуть группу и сконцентрироваться на сольной карьере.

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