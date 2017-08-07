Новости шоу-бизнеса России сегодня, 07.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях

















Последние новости российского шоу-бизнеса, о которых будет уместно рассказать сегодня, 7 августа 2017 год, повествуют о следующей череде событий из жизни звезд: Ольгу Бузову поймали в бассейне с американским манекенщиком. Ани Лорак призналась, что шокирована смертью близкой подруги. Полина Гагарина рассказала, почему назвала дочку другим именем.Уже неделю Ольга Бузова находится в США. Телеведущая успела посетить Лос-Анджелес и мировую столицу казино Лас-Вегас. Как выяснилось, Бузова полетела в Америку не отдыха ради, а с конкретной целью - снять клип на новую песню. В интернет был выложен снимок рабочего процесса. Судя по костюму телезвезды, клип на новую песню "Неправильная" будет откровенным. На фото бывшая участница "Дома-2" предстала в черном боди в бассейне - в объятиях американской модели. "Когда она уже перестанет клипы снимать и пожалеет наши глаза и уши", "С Бузовой мужики обнимаются только за деньги", - оставили ехидные комментарии недоброжелатели.На странице самой Бузовой в Instagram фотографии со съемок вызвали по большей мере негативные отзывы и комментарии: "Ты еще совсем голой сфоткайся и поставь", "Боже, это разве красота? Мир докатился, думая, что жопа в кадре – это красиво! Ну и шла бы работать порнозвездой", "Простите, а где красота? Или о красоте сейчас понятия изменились? Природа - да, красивая природа, но, извините меня, жопа.... Нельзя было как-то поприличнее сесть? А в такой позе лучше на метлу садись".Звезда шоу-бизнеса Ани Лорак разместила в своем блоге совместную фотографию с Ириной Бережной. Она написала, что никак не может поверить в то, что этой замечательной молодой женщины больше нет. Поклонники Каролины поддержали ее и посочувствовали такой утрате: «Я как поняла, это была последняя встреча и фотография с Ириной, и становится еще больнее, что больше не будет таких встреч, но вы только держитесь, мы мысленно с вами и с Ирининой семьей. Пусть она покоится с миром, а вы, главное, берегите себя».36-летняя Бережная погибла в автокатастрофе в Хорватии, где находилась на отдыхе вместе с восьмилетней дочерью. Водитель не справился с управлением на серпантине и допустил съезд с трассы и столкновение с опорой столба. Он, так же как и бывшая депутат Верховной Рады Украины, погиб на месте. Девочка с незначительными травмами была госпитализирована. Не только представители мира культуры, но и обычные граждане выразили свои соболезнования: «Всегда любовались ее красотой, женственностью и мудростью. Весь вчерашний день наша семья была в шоке... Мы будто потеряли близкого человека, как ее жаль, несправедливо, жестоко, не верю, что случилось именно так... Царство небесное!»Популярная российская певица Полина Гагарина в эфире телепередачи Юрия Николаева «Честное слово» рассказала, почему назвала дочку другим именем. Артистка призналась, что до самого последнего момента хотела назвать девочку Люся (сокращенное от Люсьена). В ходе беседы со знаменитым экс-ведущим телепрограммы «Утренняя звезда», Полина Гагарина призналась, что её дочь должны были звать Люсьена. Именно это имя певица выбрала для нее во время беременности. Но, когда девочка родилась, то они с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, решили, что это не подходит их малышке. Гагарина говорит, что они как-то в один момент осознали всю свою наследственность (у Дмитрия присутствуют армянские корни, а у Полины - грузинские).Супруги поняли, что девочка получится яркой, с характером, и Люсьена ей точно не подходит. В экстренном порядке счастливые родители начали подбирать новое имя и остановились на Мия, так как 26 апреля (день рождения дочери) это именины Марии (Мия - одно из производных от имени). Полина Гагарина добавила, что сейчас они ни секунды не сомневаются, что поступили правильно, ведь Мия Исхакова - это звучно и ярко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263759-news.html