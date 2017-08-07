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  • 12:40 – Владимир Селиванов из "Реальных пацанов" стал отцом 


Владимир Селиванов из "Реальных пацанов" стал отцом


Весело вечеринкой отметил рождение своего первого ребенка актер и музыкант Владимир Селиванов. Его возлюбленная подарила ему дочь.

31-летний «Реальный пацан» Вован впервые стал отцом. Об этом он написал на своей странице и, не скрывая радости, опубликовал фото с детской коляской. Подробностей о ребенке актер не стал сообщать, но поклонникам хватило и того, что он поделился радостным событием. Его засыпали многочисленными пожеланиями и поздравлениями.

Владимир даже о своей второй половинке не распространяется. Известно лишь, что девушка сама проявил инициативу и написал ему в соцсети. Также Владимир сообщал, что она тоже занимается творчеством, а потому они легко нашли общий язык.

Коллега Селиванова Антон Богданов рассказал, что в честь рождения дочери Вована была устроена вечеринка. О новорожденной он отозвался как о «прекрасной девочке». Также Богданов сообщил имя дочери Селиванова. Родители назвали ее Евой.


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