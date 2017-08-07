Дима Билан сегодня, 07.08.2017, последние новости: состояние здоровья певца сейчас





Известный певец Дима Билан вот уже несколько месяцев обсуждается поклонниками в контексте сообщений о резком ухудшении самочувствия. Раз за разом в интернете, а именно в социальных сетях, появлялись данные о том, что Билану требуется срочная медицинская помощь. Причины ухудшения здоровья зачастую либо не приводились, либо же были надуманными.Примечательно указать на то обстоятельство, что на протяжении длительного времени со стороны Билана не было никаких комментариев относительно своего состояния здоровья. Это создавало лишний раз почву для появления тревожных комментариев, которые стремительно распространялись по социальным сетям и не давали покоя поклонникам артиста.Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался. Вместе с этим исполнитель оказался возмущен тем фактом, что в социальных сетях неизвестные распространяли фейковые новости о том, что он находится едва ли ни при смерти и отправился в Африку на срочное лечение. Ничего подобного с артистом не случалось.Таким образом, кажется, что поклонники Димы Билана должны перевести дух и успокоиться, так как самая негативная информация о его самочувствии не подтвердилась, так как на самом деле артист полон сил для новых творческих свершений.В этом контексте следует вспомнить о том, что несколько месяцев назад поклонники и журналисты обратили внимание на то, что Дима Билан сильно похудел и стал выглядеть откровенно нездорово. Настоящей паники добавил и сам артист, когда внезапно побрился налысо и уехал в Исландию. Фанаты утвердились во мнении: у певца обнаружили страшную болезнь и он отправился на лечение.

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