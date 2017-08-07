Авторизация
 
  • 09:45 – Сервис Puzzle English поможет тренировать навыки правописания и переводов 
  • 09:45 – Эксперты рассказали, как влияет лунное затмение на людей 
  • 09:34 – Чилийский художник Mono Gonzalez создал мурал на стене Черниговской школы 
  • 09:34 – Валерий Харчишин ополчился против украинской медицины (фото) 


Умерла сестра "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова


В семья музыканта случилось горе. Не стало старшей сестры Андрея — Юлии. Из-за чего умерла женщина неизвестно, беды ничего не предвещало.

22 июля стало известно о смерти родной сестры рыжего «Иванушки», умершей накануне. Что послужило причиной столь раннего ухода из жизни, станет известно позже. На данный момент можно лишь сказать о том, что Юлия болела астмой.

В соцсетях многие из близкого окружения музыканта и его сестры делятся комментариями по поводу скоропостижного ухода женщин. Ей был всего 51 год.

Одно из сообщений о том, что Юли больше нет, написал ее муж Андрей, свадьба с которым были сыграна всего два года тому назад.

Отметим, что муж женщины взял ее фамилию и таким образом, он является полным тезкой солиста всем известных «Иванушек».

Все, кому приходилось в жизни иметь дело с Юлей, отзываются о ней, как о чрезвычайно светлом и приятном человеке. Скорбные слова по поводу ее смерти написала и Александра Куцевол, менее сорока дней назад потерявшая гражданского супруга Олега Яковлева, который много лет проработал в группе.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263652-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%