Умерла сестра "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова

В семья музыканта случилось горе. Не стало старшей сестры Андрея — Юлии. Из-за чего умерла женщина неизвестно, беды ничего не предвещало.22 июля стало известно о смерти родной сестры рыжего «Иванушки», умершей накануне. Что послужило причиной столь раннего ухода из жизни, станет известно позже. На данный момент можно лишь сказать о том, что Юлия болела астмой.В соцсетях многие из близкого окружения музыканта и его сестры делятся комментариями по поводу скоропостижного ухода женщин. Ей был всего 51 год.Одно из сообщений о том, что Юли больше нет, написал ее муж Андрей, свадьба с которым были сыграна всего два года тому назад.Отметим, что муж женщины взял ее фамилию и таким образом, он является полным тезкой солиста всем известных «Иванушек».Все, кому приходилось в жизни иметь дело с Юлей, отзываются о ней, как о чрезвычайно светлом и приятном человеке. Скорбные слова по поводу ее смерти написала и Александра Куцевол, менее сорока дней назад потерявшая гражданского супруга Олега Яковлева, который много лет проработал в группе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263652-news.html