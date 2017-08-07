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Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся


Актер позвал свою возлюбленную замуж. Зарубежные СМИ пишут о том, что местом, где звезды кино сыграют вою свадьбу станет старинный шотландский замок на родине невесты.

21 июля многие западные издания написали о том, что Харингтон предложил руку и сердце своей коллеге по «Играм престолов» Роуз Лесли. Все проходило в романтической обстановке, на ужине при свечах. Роуз была очень счастлива и, не раздумывая, ответила согласием.

Несколько ранее журналисты сообщали, что влюбленные актеры выложили более 2 млрд долларов за дом в Восточной Англии. Таким образом, общий дом у будущей семьи уже есть.

Напомним, отношения Кита и Роуз длятся уже более пяти лет. Они познакомились в то время, когда снимались во втором сезоне сериала. Роман был стремительным, но пара долго держала его в секрете. Позже Кит признавался, что Роуз нравилась ему, а после того, как играли в любовь на съемочной площадке и вовсе крепко в нее влюбился.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263650-news.html
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