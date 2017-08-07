Победительница шоу «Холостяк» вышла замуж

Дарья Канануха, победившая в третьем сезоне шоу, стала замужней дамой. Ее супругом стал Михаил Желаев. Свадебное торжество было продумано до мелочей, а оформлено оно было в водной тематике.Важное для любой семьи событие состоялось 22 июля в одном из ресторанов Казани. В процессе подготовки к торжеству Дарья столкнулась со сложной проблемой выбора наряда невесты. Таким образом, приехавшая в Москву на платьем невеста, увезла сразу два экземпляра.В одном она предстала на церемонии бракосочетания, другое надела на вечеринку. Волны на платье невесты соответствовали водной стихии, в которой было оформлено торжество. Соответствующим был и костюм жениха — белые брюки и синий пиджак, как нельзя лучше сочетаются и тоже ассоциируются с морем и водой.До свадьбы Дарья рассказывала, что хочет, чтобы ее праздник получился молодежным, а потому среди приглашенных были близкие друзья пары и, конечно, родственники.Канануха рассказала, что уже спланирован медовый месяц, но состоится он, скорей всего, осенью.

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