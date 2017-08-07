Победительница шоу «Холостяк» вышла замуж

Дарья Канануха, победившая в третьем сезоне шоу, стала замужней дамой. Ее супругом стал Михаил Желаев. Свадебное торжество было продумано до мелочей, а оформлено оно было в водной тематике.
Важное для любой семьи событие состоялось 22 июля в одном из ресторанов Казани. В процессе подготовки к торжеству Дарья столкнулась со сложной проблемой выбора наряда невесты. Таким образом, приехавшая в Москву на платьем невеста, увезла сразу два экземпляра.
В одном она предстала на церемонии бракосочетания, другое надела на вечеринку. Волны на платье невесты соответствовали водной стихии, в которой было оформлено торжество. Соответствующим был и костюм жениха — белые брюки и синий пиджак, как нельзя лучше сочетаются и тоже ассоциируются с морем и водой.
До свадьбы Дарья рассказывала, что хочет, чтобы ее праздник получился молодежным, а потому среди приглашенных были близкие друзья пары и, конечно, родственники.
Канануха рассказала, что уже спланирован медовый месяц, но состоится он, скорей всего, осенью.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263643-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.