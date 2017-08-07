Авторизация
 
  • 08:20 – 17-летняя красноярка представит Россию на международном конкурсе красоты 
  • 08:20 – В Уфе два дня не будет холодной воды в Кировском районе 
  • 08:20 – В Приморье пропавший мужчина обнаружен убитым 
  • 08:19 – В Уфе женщина «выгуливала» компьютерный монитор 


На Ural Auto Show в Екатеринбурге продемонстрировали самые необычные авто

В рамках местного автосалона на Ural Auto Show, проходившего на территории Екатеринбурга, публике были продемонстрированы наиболее необычные авто. Также были названы несколько победителей в ряде категорий.


В воскресенье на территории столицы Свердловской области состоялось Ural Auto Show, притом такое мероприятие для жителей города является чем-то новым и необычным. Организаторы события собрали для демонстрации гостям наиболее удивительные и эксклюзивные транспортные средства. Среди моделей, представленных в рамках выставки, оказались ретро-кары, а также тюнингованные версии и спортивные автомобили. Притом модернизацией показанных авто чаще всего занимались известные в России ателье.
Первенство в категории "Суперкары" удалось заполучить модели Chevrolet Corvette, а также продукту Maserati. Nissan GT-R в рамках Ural Auto Show стал наиболее достойным среди авто в стиле "Ретро". Что же до категории "Уникальные авто", то здесь присутствовавшие в Екатеринбурге эксперты выбрали Lincoln.
Автор: Марина Вебер


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263633-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%