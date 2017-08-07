На Ural Auto Show в Екатеринбурге продемонстрировали самые необычные авто

В воскресенье на территории столицы Свердловской области состоялось Ural Auto Show, притом такое мероприятие для жителей города является чем-то новым и необычным. Организаторы события собрали для демонстрации гостям наиболее удивительные и эксклюзивные транспортные средства. Среди моделей, представленных в рамках выставки, оказались ретро-кары, а также тюнингованные версии и спортивные автомобили. Притом модернизацией показанных авто чаще всего занимались известные в России ателье.Первенство в категории "Суперкары" удалось заполучить модели Chevrolet Corvette, а также продукту Maserati. Nissan GT-R в рамках Ural Auto Show стал наиболее достойным среди авто в стиле "Ретро". Что же до категории "Уникальные авто", то здесь присутствовавшие в Екатеринбурге эксперты выбрали Lincoln.Автор: Марина Вебер

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