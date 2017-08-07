Андрей Малахов уходит с Первого канала, последние новости: правда или нет?





Телеведущий Андрей Малахов вот уже целую неделю находится в центре внимания россиян по причине появившихся в прессе слухов о том, что шоумен решил уйти с Первого канала, так как у него возник конфликт с новым руководством программы "Пусть говорят".Несмотря на тот факт, что официально сведения об уходе Малахова с 1-го канала никто не подтверждал, поклонники телеведущего оказались взволнованы. Ведь они привыкли проводить будничные вечера в компании Андрея, который, по их мнению, филигранно справлялся с обязанностями ведущего проекта "Пусть говорят".Свежая информация по этому поводу свидетельствует о том, что на самом деле Андрей Малахов вовсе не планирует покидать Первый канал. В частности, актер Станислав Садальский объяснил все происходящее в последнее время банальным пиаром. Мол, таким образом создатели программы "Пусть говорят" - попросту пытаются повысить собственные рейтинги, а вскоре объявят о триумфальной договоренности с Малаховым остаться на Первом канале.Правда это или нет - покажет лишь время, а пока же остается дождаться завершения летнего сезона, который у многих на телевидении ассоциируется с отпусками. В этом отношении Андрей Малахов не является исключением - он должен выйти на работу в сентябре. Ожидается, что именно тогда ситуация и прояснится, если не раньше.Напомним, что по данным "Форбс", Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал "Россия" вряд ли сможет ему платить такие деньги.

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