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На съемках нового клипа T-Killah повредили уникальный спорткар

На съемках нового клипа на песню «Ноги молодцы» T-killah повредили спорткар Nissan GT-R. Об этом сообщил сам рэпер.


Клип российского исполнителя опубликован в Сеть 3 дня назад. За это время он набрал 2 миллиона просмотров, но с каждым продолжает становиться все популярнее.
Во время съемочных работ участники увлеклись азартом и повредили зелёный Nissan GT-R, предоставленный на время съемок. Царапины, нанесенные автомобилю, оказались незначительными.

В клипе приняли участие более десятки тысяч человек из разных уголков мира. Множество зрителей откликнулись о проделанной работе хештегом #ногимолодцы в социальных сетях.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263570-news.html
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