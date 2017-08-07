На съемках нового клипа T-Killah повредили уникальный спорткар

На съемках нового клипа на песню «Ноги молодцы» T-killah повредили спорткар Nissan GT-R. Об этом сообщил сам рэпер.
Клип российского исполнителя опубликован в Сеть 3 дня назад. За это время он набрал 2 миллиона просмотров, но с каждым продолжает становиться все популярнее. Во время съемочных работ участники увлеклись азартом и повредили зелёный Nissan GT-R, предоставленный на время съемок. Царапины, нанесенные автомобилю, оказались незначительными.
В клипе приняли участие более десятки тысяч человек из разных уголков мира. Множество зрителей откликнулись о проделанной работе хештегом #ногимолодцы в социальных сетях.
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