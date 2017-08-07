Полина Гагарина призналась, почему изменила имя дочери. Об этом певица рассказала в шоу «Честное слово с Юрием Николаевым».
Имя для новорожденной дочери девушка придумала еще во время беременности. Она мечтала назвать малышку Люсей, поскольку считала это имя очень красивым. Подумав о том, что дочь может унаследовать армянскую внешность мужа, певица решила назвать девочку Мией. Это имя стало модификацией от имени Мария, именины которого припадают на день рождения малышки. По мнению Полины Гагариной, сочетание Мия Исхакова будет очень ярким и звучным. Напомним, что недавно певица со своей семьей побывала во Франции. Эта поездка стала первым путешествием Мии. Отдых не впечатлил певицу, о чем она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.
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