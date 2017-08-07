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Умер звезда фильма «Один дома» Джон Херд


В калифорнийском городке в одном из отелей было обнаружено тело умершего актера. Его нашла горничная. Причины смерти пока не известны.

Новость о том, что скончался актер из любимых многими фильмов о семействе Маккалистеров, была распространена 21 июля.

Сообщалось, что актер прибыл в небольшой калифорнийский городок для получения медпомощи. У Джона был травмирован позвоночник, поэтому он должен был регулярно проходить медицинский осмотр. Проживал он в отеле, расположенном неподалеку от Stanford Medical Center.

Актер ушел из жизни на 72-ом году жизни. Обнаружившая бездыханного Херда горничная поспешила вызвать бригаду медиков. К сожалению, врачам скорой помощи не удалось вернуть его к жизни.

Ни полиция, ни члены семьи Джона Херда не комментируют смерть актера. Сведений о том, что актер болел или у него были серьезные заболевания в прессе тоже не было. Именно поэтому смерть Херда оказалась такой неожиданной.

Актер продолжал сниматься в фильмах и сериалах. В нынешнем году выйдет 3 ленты с его участием. Поклонники актера из разных стран мира оставляют скорбные сообщения и слова поддержки близким.


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