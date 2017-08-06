Певица София Ротару празднует 70-летие

При этом спустя год в рамках областного смотра художественной самодеятельности она получила диплом I степени, а еще через год уже получила первый номер в рамках республиканского фестиваля. В 1971-м София Ротару исполнила главную роль в ленте «Червона рута» Романа Алексеева, а также получила пост солистки Черновецкой филармонии. Певица создала свой ансамбль, который также получил название «Червона рута» и начала закреплять свой успех на эстраде.В 1973-м во время пребывания на болгарском конкурсе «Золотой Орфей» ей удалось получить высшую премию с композицией «Мой город». В том же году Ротару получила титул Заслуженной артистки УССР. Стоит отметить, что после 70-х годов 20 века песни Софии Ротару постоянно появлялись в составе «Песни года». С гастрольными турами певица побывала в США, странах Европы, Австралии и Азии, представила большое количество альбомов, участвовала в съемках музыкальных телекартин, участвовала в музыкальных медиапроектах. София Ротару обладатель множества наград и званий.

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