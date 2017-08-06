Сегодня Дэвид Духовны отмечает свой день рождения





Когда ему исполнилось 11 лет, родители разорвали свои отношения. Он поступил на учителя в Принстонский университет, а также планировал вести карьеру писателя. Для поиска пропитания подрабатывал доставкой продовольствия, барменом и сторожем. После окончания ВУЗа, поступил в аспирантуру Йеля, где получил магистерскую степень по литературе и начал готовиться к защите докторской на тему встречающихся в современных литературных работах (поэзии и прозе) технологии и магии.На ТВ Дэвид Духовны появился только в 1987-м, когда снялся в рекламе пива. Он оставил подготовку диссертации и стал брать уроки сценического искусства. Спустя год начинающий актер оказывается в Голливуд и участвует в съемках фильма «Деловая девушка». Это была эпизодическая роль, а действительно знаменитым Духовны стал в 1993-м после начала съемок киносериала «Секретные материалы», где ему досталась роль агента ФБР.С 2007-го актер принимал участие в комедийном сериале «Блудливая Калифорния». Именно эта роль стала для него пропуском на церемонию вручения «Золотого глобуса», который актер получил вместе с титулом лучшего в комедийном сериале. Спустя почти 10 лет Дэвид Духовны сыграл роль в сериале «Водолей», а сегодня активно работает над новыми эпизодами «Твин Пикс» и «Секретных материалов». В ряде кинофильмов он выступал в качестве режиссера и сценариста. Вдобавок, за последние годы актер успел получить некоторую известность благодаря своему музыкальному творчеству.

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