Instagram: Новое фото Костенко с Тарасовым возмутило подписчиков

Анастасия Костенко достаточно часто делится совместными снимками с Тарасовым, пытаясь показать поклонникам, что пара счастлива вместе, несмотря на давление со стороны общественности. На новом фото модель нежно обнимает футболиста за шею, глядя на него влюбленным взглядом. Девушка решила никак не комментировать снимок, оставив это поклонникам. И хотя многие нашли кадр достаточно милым, больше под постом имелось критики со стороны тех, кто в команде Ольги Бузовой. В частности, пользователи жаловались, что фото Костенко и Тарасова выглядит слишком наиграно, к тому же, настоящее "счастье" не принято выставлять напоказ.Ранее подписчики ополчились против Костенко за то, что она вместе со своим избранником питается в фастфуде. По их мнению, это потому, что модель не может сама накормить спортсмена хорошей домашней едой.

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