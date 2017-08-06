Елена Ваенга написала супругу полное ненависти письмо

Елена Ваенга продемонстрировала поклонникам письмо, адресованное ее нынешнему супругу и наполненное ненавистью. Соответствующий кадр знаменитость разместила на своей странице в сети Instagram.
К публикации Елена Ваенга прикрепила письмо, написанное от руки еще в 2010 году. Данный "документ" полон негативных чувств, направленных в отношении Романа Садырбаева. Певица заявляет, что ненавидит мужчину со столь огромной силой, которую только способен представить себе человек. В подписи к записи артистка уточнила, что это тот случай, когда от любви до ненависти - один шаг, но только наоборот. Впрочем, Ваенга решила не объяснять поклонникам, с чем именно были связаны такие грубые слова, и чем ее так разозлил Садырбаев.
За когда-то ненавистного ей мужчину звезда относительно недавно вышла замуж. В конце сентября пара собирается праздновать годовщину со дня свадьбы. Между тем, как сообщали ранее "Актуальные новости", накануне Елена Ваенга впервые показала общественности лицо своего четырехлетнего сына.
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