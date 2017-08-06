Хейтеры обвинили Ксению Бородину в неграмотности. Причиной стал опубликованный ею в микроблоге пост, в котором была допущена ошибка.
Курбан Омаров и его супруга начали «раскручивать» собственный видеоблог. В этих целях супруг выпускает несколько видеороликов ежедневно. Просмотреть их могут пользователи Youtube и микроблога. В этот раз поводом для новых атак хейтеров стало видео, на котором Ксения Бородина поздравила с 80-летием бабушку, указав в подписи «прОбабушка». Если одни восприняли это как намек на сокращение от «профессионал», которое зачастую появляется в англоязычной вариации сокращения «pro», то иные посчитали данное слово признаком вопиющей неграмотности телеведущей.
Антифанаты знаменитости отметили, что Бородина может лишь говорить, однако слаба в письменной речи, добавив, что иного ожидать не стоило. Число хейтеров, настроенных против Бородиной значительно выросло за последнее время. Они пристально следят за событиями на аккаунтах знаменитости, ожидая новых поводов высмеять ее.
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