Новости шоу-бизнеса России сегодня, 06.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях





Новости российского шоу-бизнеса передают информацию о большом количестве событий, имеющих место быть в жизни знаменитостей. Например, на 6 августа выделяются следующие: звездная семья Макарских попросила за них молиться. Сергей Безруков предлагает провести с ним ночь. Дарья Донцова откровенно рассказала о своем здоровье после лечения рака.Антон и Виктория Макарские совместно ведут свою страничку в "Инстаграм", где периодически выкладывают фотографии и видео своей семьи. Чета глубоко верующие люди, поэтому к своим подписчикам они обратились с просьбой помолится за них.Антон и его супруга и сами стараются делать для людей что-то хорошее по мере своих возможностей. Так, недавно, они дали концерт перед женщинами-заключенными, чем привлекли к себе внимание СМИ. Женщины были рады увидеть и услышать любимых исполнителей, а такой шанс для них большая редкость.Для Макарских нет никакой разницы, где играть. Главное, чтобы их ждали, и чтобы слушатели были действительно рады их песням. Также Макарский вызвался сниматься в независимом кино, над которым будет работать режиссер из Красноярска. Сам актер будет сниматься совершенно бесплатно. Он признается, что такие роли и проекты привлекают его. Ведь именно в таких случаях люди больше заботятся об искусстве и качестве своей работы, а о деньгах и выгоде думают в последнюю очередь.Семья Макарских удивляет такими поступками. Многие уверенны, это именно из-за того, что Виктория и Антон очень близки к церкви и вера для них не пустой звук.Именитый актер Сергей Безруков приглашает всех желающих сняться в фильме «Пушкин, виски, рок-н-рол». Это будет самая масштабная сцена в фильме. На нее требуется большое количество людей для массовки.Режиссер попытается воссоздать рок концерт. А Безруков обещает, что это будет очень весело. Но он предупреждает, что для этого придется немного поголодать, померзнуть и слушать песни Сергея всю ночь. Он предупредил своих поклонников, что дублей будет очень много, так как им нужно снять как можно больше кадров с разных ракурсов. Но самые стойкие по достоинству оценят эту ночь. Все же, не каждый день обычный человек может поучаствовать в таком масштабном проекте, над которым работают легендарные российские знаменитости.Сергей настаивает на том, чтобы поклонники поспешили с решением. Съемки будут проходить ночью 11 августа. Времени осталось не так уж и много и все, кто все-таки решился на участие в проекте могут записаться уже сейчас. Для этого Сергей оставил координаты ассистента по подбору актеров.Поклонники Безрукова быстро отреагировали на такое предложение и в комментариях дали понять актеру, что они с удовольствием снимутся в этой сцене и что готовы для этого и мерзнуть, и не спать всю ночь. Все, лишь бы хоть немного приблизиться к любимым звездам и искусству, которое они творят.Одна из самых издаваемых писательниц в России Дарья Донцова возмущена слухами о том, что у нее возник рецидив рака. Автор детективов-бестселлеров уверила фанатов, что в настоящее время чувствует себя хорошо, отметив, что после долгого и сложного лечения онкозаболевания, болезнь отступила и пока безвозвратно.Писательница с гневом опровергла слухи о рецидиве ее заболевания, которые возникли в интернете. 65-летняя писательница заявила, что абсолютно здорова. Дарья Донцова призвала фанатов осторожней относиться к тому, что пишут в социальных сетях, пообещав всей информацией о своем здоровье делиться лично.Напомним, несколько лет назад у Дарьи Донцовой диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Медики дали писательнице неутешительный прогноз, так как на тот момент у нее была уже четвертая стадия рака. Но Донцова не опустила руки и победила недуг - она прошла 18 курсов химиотерапии и 4 операции."Любимые мои! Я здорова, как корова!" - высказалась по поводу своего состояния здоровья на сегодняшний день Донцова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263282-news.html