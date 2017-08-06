Новости Украины сегодня, 06.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 6 августа

На Украине происходит большое количество событий, за которыми следят миллионы людей. Так или иначе многие события связаны с политиков. В частности, для примера обратимся к следующим новостям, актуальным на 6 августа: мстительный Порошенко уничтожил Саакашвили. Страна выплатила МВФ первый взнос за кредит 2014 года. Киев развернул на границе 3 тысячи россиян.Новости Украины сегодня, 06.08.2017: Порошенко уничтожил Саакашвили из-за месте
После лишения украинского гражданства у бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили практически нет шансов вернуться в политику. Об этом заявил политический аналитик Владимир Брутер.
По словам эксперта, Киеву опальный политик больше не нужен. Брутер полагает, что без изменений текущей внешнеполитической ситуации шансы Саакашвили вернуться к политической деятельности "стремятся к нулю". Между тем экс-глава Одесской области все еще вынашивает такие надежды, однако с большей степенью вероятности им не суждено воплотиться в жизнь.
Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в конце июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно обрадовался этой неожиданной для многих новости.
При этом Мосийчук не отказал себе в удовольствии поглумиться над Саакашвили. По словам нардепа, "гастроли грузинского цирка шапито" сильно затянулись, и угрожают безопасности Украины. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", - написал член Верховной рады на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце 2016 года, после его ухода с поста губернатора Одесской области. Тогда политик позволил себе ряд критических высказываний в адрес президента страны Петра Порошенко и его окружения, обвинив их в потакании коррупции. После этого, считают многие эксперты, Саакашвили попал в число врагов главы государства.
Тем не менее, лишение одиозного политика украинского гражданства, кажется, вышло боком Порошенко. Во всяком случае в этом уверен бывший спикер МИДа Незалежной Олег Волошин. По его словам, из-за этого репутация президента Украины на Западе сильно ухудшилась.
Он добавил, что Порошенко не стоит надеяться на то, что об этом поговорят и забудут. "Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине", - поведал Волошин.Свежие новости Украины на сегодня, 6 августа: страна начала платить МВФ
Власти Украины перечислили Международному валютному фонду первый взнос в размере 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года, сообщает издание «Украинские новости».
«Сегодня (4 августа) перечислили», - заявил представитель Национального банка Украины несколько дней назад журналистам.
Как сообщал ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выделение очередного транша от МВФ будет отложено ввиду того, что Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформам до парламентских каникул.
Программа финансовой помощи МВФ рассчитана на четыре года. Украина получит $17,5 миллиарда. Новая программа заменяет stand by от 2014 года.Новости Украины за последний час сегодня, 06.08.2017: Киев развернул на границе 3 тысячи россиян
С начала года въезд на Украину был запрещен более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне. Об этом, как рассказал помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
«С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне», - сказал Слободян. Он также добавил, что только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.
Отметим, наиболее громкими акциями украинских пограничников стали запреты на въезд артистам, которые не признают украинского суверенитета над Крымом, проводя выступления на полуострове.
Так, июле сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступил со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте. Деятель искусства посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, которые не признают полуостров частью России. За посещение Крыма и свои высказывания Кустурица попал в базу сайта "Миротворец" и подвергся критике со стороны украинских властей.
Ранее губернатор Одесской области Максим Степанов призвал отменить концерт певицы Светланы Лободы в Одессе, обвинив ее в пособничестве «агрессору». Степанов сразу оговорился, что законным способом отменить концерт украинской певицы в Одессе нельзя. Однако у украинских властей есть подконтрольные им радикалы, одним из которых и является Стерненко, и эти радикалы уже срывали концерт Светланы Лободы в Одессе.
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