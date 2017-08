Новости Украины сегодня, 06.08.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 6 августа

На Украине происходит большое количество событий, за которыми следят миллионы людей. Так или иначе многие события связаны с политиков. В частности, для примера обратимся к следующим новостям, актуальным на 6 августа: мстительный Порошенко уничтожил Саакашвили. Страна выплатила МВФ первый взнос за кредит 2014 года. Киев развернул на границе 3 тысячи россиян.После лишения украинского гражданства у бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили практически нет шансов вернуться в политику. Об этом заявил политический аналитик Владимир Брутер.По словам эксперта, Киеву опальный политик больше не нужен. Брутер полагает, что без изменений текущей внешнеполитической ситуации шансы Саакашвили вернуться к политической деятельности "стремятся к нулю". Между тем экс-глава Одесской области все еще вынашивает такие надежды, однако с большей степенью вероятности им не суждено воплотиться в жизнь.Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в конце июля. Первым об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно обрадовался этой неожиданной для многих новости.При этом Мосийчук не отказал себе в удовольствии поглумиться над Саакашвили. По словам нардепа, "гастроли грузинского цирка шапито" сильно затянулись, и угрожают безопасности Украины. "Прощай, обдолбанный Мишка, прощай", - написал член Верховной рады на своей странице в Facebook.Стоит отметить, что проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце 2016 года, после его ухода с поста губернатора Одесской области. Тогда политик позволил себе ряд критических высказываний в адрес президента страны Петра Порошенко и его окружения, обвинив их в потакании коррупции. После этого, считают многие эксперты, Саакашвили попал в число врагов главы государства.Тем не менее, лишение одиозного политика украинского гражданства, кажется, вышло боком Порошенко. Во всяком случае в этом уверен бывший спикер МИДа Незалежной Олег Волошин. По его словам, из-за этого репутация президента Украины на Западе сильно ухудшилась.Он добавил, что Порошенко не стоит надеяться на то, что об этом поговорят и забудут. "Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине", - поведал Волошин.Власти Украины перечислили Международному валютному фонду первый взнос в размере 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года, сообщает издание «Украинские новости».«Сегодня (4 августа) перечислили», - заявил представитель Национального банка Украины несколько дней назад журналистам.Как сообщал ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выделение очередного транша от МВФ будет отложено ввиду того, что Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформам до парламентских каникул.Программа финансовой помощи МВФ рассчитана на четыре года. Украина получит $17,5 миллиарда. Новая программа заменяет stand by от 2014 года.С начала года въезд на Украину был запрещен более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне. Об этом, как рассказал помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.«С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч - россияне», - сказал Слободян. Он также добавил, что только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.Отметим, наиболее громкими акциями украинских пограничников стали запреты на въезд артистам, которые не признают украинского суверенитета над Крымом, проводя выступления на полуострове.Так, июле сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступил со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте. Деятель искусства посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, которые не признают полуостров частью России. За посещение Крыма и свои высказывания Кустурица попал в базу сайта "Миротворец" и подвергся критике со стороны украинских властей.Ранее губернатор Одесской области Максим Степанов призвал отменить концерт певицы Светланы Лободы в Одессе, обвинив ее в пособничестве «агрессору». Степанов сразу оговорился, что законным способом отменить концерт украинской певицы в Одессе нельзя. Однако у украинских властей есть подконтрольные им радикалы, одним из которых и является Стерненко, и эти радикалы уже срывали концерт Светланы Лободы в Одессе.

