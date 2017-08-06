Андрей Малахов: последние новости о нем, куда уходит с Первого канала





Популярный телеведущий Андрей Малахов, который на Первом канале вот уже несколько лет успешно ведет программу "Пусть говорят", уходит с первой кнопки пульта. Такие сообщения появились в прессе накануне, но под собой они не имели официальных оснований. По-крайней мере, сам Андрей молчит.В этих информационных сообщениях уточнялось, что новым местом работы Малахова может стать телеканал "Россия 1" (ВГТРК). Такую позицию высказал осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито.Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу "Пусть говорят". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в "Пусть говорят" 9 лет назад.Несколько дней назад в прессе появилось множество версий о том, почему Малахов может покинуть телешоу. Сейчас же самой обсуждаемой является та, что связана с политикой. Поговаривают, что еще в мае 2017 года между Андреем и руководством канала возник конфликт. Причиной послужило решение добавить в "Пусть говорят" больше политических тем. В частности, речь идет о выпусках про Путина и экс-депутата Госдумы Денисе Вороненкове.Несмотря на то, что Малахов был категорически против данных изменений - он все-таки отснял выпуски, но затем поставил свои условия. На условиях анонимности осведомленные источники поясняют, что конфликтная ситуация возникла после того, как в мае на Первый канал вернулась продюсер Наталья Никонова. С ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего ток-шоу. "Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - заявил один из источников.После этого начали выходили программы об Оливере Стоуне и его фильме о Владимире Путине, кроме того, два выпуска были посвящены убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.Напомним, 31 июля стало известно, что Андрей Малахов больше не будет вести шоу "Пусть говорят" и перейдет с Первого канала на "Россию 1". Уход Малахова стал следствием конфликтной ситуации, сложившейся внутри команды шоу. Сам Малахов пока никак не комментировал ситуацию.

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