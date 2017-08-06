58-летний отец Марии Кожевниковой женился на 23-летней модели‍

Отец Марии Кожевниковой Александр Кожевников женился на 23-летней Юлиане Беляевой. По информации от столичной прессы, на мероприятии собрались только самые близкие друзья и родственники.
Примечательно, что о жене Кожевникова известно относительно не много. Она снималась в рекламе и несколько раз появлялась на страницах глянцевого издания. Большую часть жизни Юлиана Беляева провела в Европе, где и начала свою карьеру.
Ранее сама Мария Кожевникова рассказывала, что ее отец познакомился с избранницей в очень милой обстановке. Тогда они вместе стояли в очереди за пончиками. В сети пока не появилось ни одной фотографии со свадьбы спортсмена и модели. Известно лишь то, что на торжестве присутствовала и сама Мария Кожевникова.
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