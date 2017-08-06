Куда уходит Андрей Малахов с 1-го канала: последние новости сегодня, 6 августа 2017





Возможный уход ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова с Первого канала является обсуждаемой частью российского шоу-бизнеса. Надо сказать, что очень большое количество людей до конца не могут осознать, как Малахов, который неразрывно ассоциируется с Первым каналом, может его покинуть.В интернете сейчас широко тиражируются версии о том, что Малахов согласился покинуть "первую кнопку" из-за внутренних разногласий с новым руководством ток-шоу. Впрочем, официально по этому поводу рассуждать не приходится, так как соответствующих комментариев до сих пор нет в информационном пространстве.Тем временем, поговаривают, что Андрей может перебраться на канал "Россия 1". Якобы, на новом месте ему предложат аналогичную должность, но с более высокой оплатой труда.Поклонники Малахова в социальных сетях поддерживают ведущего. Они утверждают, что будут продолжать смотреть его передачи на другом канале. Помимо фанатов, оказывают поддержку артисту и коллеги из мира шоу-бизнеса. Так, Мария Арбатова и Лариса Гузеева написали в соцсети, что он незаменимый.Напомним, Андрей Малахов является сотрудником Первого канала на протяжении 25 лет. Он был ведущим «Большая стирка», «Пять вечеров» и других шоу.

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