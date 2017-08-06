Дима Билан, последние новости сегодня 2017: певец продолжает трудиться





Певец Дима Билан, внимание к которому сейчас приковано из-за сообщений об ухудшении здоровья, на самом деле полон сил для новых творческих свершений. Об этом исполнитель регулярно напоминает своим поклонникам с помощью социальных сетей.Тем временем, в интернете продолжают муссироваться сообщения о том, что Билан вот уже несколько месяцев не может побороть некое серьезное заболевание. Сначала появились домыслы об онкологии, но затем они были опровергнуты. Затем, когда с заявлением выступил сам Дима, стало понятно, что речь идет о грыжах, которые возникли у него на спине и не позволяют нормально жить и трудиться.Обеспокоенности поклонников не было предела. Некоторые из них даже попытались раздобыть номер мобильного телефона Димы Билана, чтобы поддержать его морально. В своем недавнем интервью певец признался, что был поражен слухами о серьезных проблемах со здоровьем. А назойливость фанатов вынудила его сменить несколько номеров. У него даже появилась упаковка SIM-карт.Затронул Билан и непосредственную тему, связанную с ухудшением самочувствия. Он не стал скрывать, что в его жизни был такой негативный период, когда он не мог толком спать. Ему не помогали никакие медицинские препараты, тогда как применять что-то более глобальной в плане медицинской помощи он не мог, так как был задействован сразу в нескольких телевизионных проектах.В итоге медики диагностировали у исполнителя несколько грыж. Ничего иного, как согласиться на длительный курс лечения, Билан предпринять не мог. Сейчас он чувствует заметное облегчение и больше не может сетовать на проблемы со здоровьем.

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